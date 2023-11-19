Андреева (Кутина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.11.1887

Дата смерти

09.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887

Отец: Кутин Григорий Васильевич

Мать: Кутина Маланья Николаевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Родство Кутиной Александры с Андреевой Прасковьей не доказано (мать в свидетельстве рождения Прасковьи - Андреева). Но по косвенным признакам скорее всего она. Поэтому девичья фамилия указана Кутина. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1909

Дочь: Коноплева (Андреева) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Григорьевич

Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Андреев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Григорьевич

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Сергею на тот момент было 2 года.
Смерть
09.10.1970
Левоча, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: кардиосклероз, атеросклероз с поражением сосудов сердца и мозга Не доказано, что Грибанова Александра и Кутина Александра - один человек, но все указывает на это. Также указано, что Г... Показать все

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