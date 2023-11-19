Андреева (Кутина) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1887
Дата смерти09.10.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887
Родство Кутиной Александры с Андреевой Прасковьей не доказано (мать в свидетельстве рождения Прасковьи - Андреева). Но по косвенным признакам скорее всего она. Поэтому девичья фамилия указана Кутина. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1909
Дочь: Коноплева (Андреева) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Григорьевич
Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Отец ребёнка: Андреев Андрей Григорьевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Сергею на тот момент было 2 года.
Смерть
09.10.1970
Левоча, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: кардиосклероз, атеросклероз с поражением сосудов сердца и мозга Не доказано, что Грибанова Александра и Кутина Александра - один человек, но все указывает на это. Также указано, что Г... Показать все