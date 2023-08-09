Кирюшин Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.02.1874
Мать ребёнка: Кирюшина Мария Михайловна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Михайловка, Преображенское, Ново-Георгиевка, Ново-Никольское, Колычево, Георгиевка, Богородское, Белозерка, Васильевка, Дмитриевка, Но... Показать все
Место жительства
Около 1874
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно