Кирюшин Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшин Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1874

Сын: Кирюшин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Кирюшина Мария Михайловна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Михайловка, Преображенское, Ново-Георгиевка, Ново-Никольское, Колычево, Георгиевка, Богородское, Белозерка, Васильевка, Дмитриевка, Но... Показать все
Место жительства
Около 1874
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюшина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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