Канаева Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Варвара Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2016

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2016

Отец: Канаев Денис

Мать: Канаева Эльга Юрьевна

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