Токарев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Николай Ильич

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1917
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1917
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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