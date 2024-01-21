Арутюнян Карина Вазгеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Карина Вазгеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арутюнян Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
29.06.1978

Сын: Арутюнян Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Арутюнян Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
05.02.1980

Дочь: Григорян Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Арутюнян Владимир Владимирович

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