Арутюнян Карина Вазгеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1978
Сын: Арутюнян Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Арутюнян Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
05.02.1980
Дочь: Григорян Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Арутюнян Владимир Владимирович