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Шаруденко (Бакулина) Юлия Владимировна
Шаруденко (Бакулина) Юлия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1984
Пол
Женский
Отец
Бакулин Владимир Александрович
1956 г.р.
Мать
Бакулина (Рубайлова) Наталья Анатольевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1984
Отец:
Бакулин Владимир Александрович
Мать:
Бакулина Наталья Анатольевна
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