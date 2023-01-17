Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Киселев Артем Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Киселев Терентий Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Киселев Осип Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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