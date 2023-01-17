Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Киселев Артем Иванов
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселев Осип Иванов
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно