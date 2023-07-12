Бяков Нетзв Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Мать: Александра Ивановна
Мать - Бякова Александра Иоанновна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 373 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1563 Метрическая книга церкви Св. Петра Митрополита на Ульянке 1904 год рожден... Показать все
Смерть
Неизвестно