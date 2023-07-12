Бяков Нетзв Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Нетзв Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Александра Ивановна

Мать - Бякова Александра Иоанновна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 373 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1563 Метрическая книга церкви Св. Петра Митрополита на Ульянке 1904 год рожден... Показать все
Смерть
Неизвестно
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