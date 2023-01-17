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Баринов Фёдор Павлович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.04.1888

Дочь: Баландина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Баринова Матрёна Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.

Дочь: Николаева-Фёдорова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Баринова Матрёна Петровна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1904
Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Матрёна Петровна

Смерть
Неизвестно
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