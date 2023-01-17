Баринов Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1888
Дочь: Баландина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Баринова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.
Дочь: Николаева-Фёдорова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Баринова Матрёна Петровна
Место жительства
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно