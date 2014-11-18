Усенко (Шим) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенко (Шим) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

18.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Шим Григорий Иванович

Мать: Лапшина Федосья Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усенко Григорий Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
18.11.2014
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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