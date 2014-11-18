Усенко (Шим) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти18.11.2014
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Отец: Шим Григорий Иванович
Мать: Лапшина Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
17.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усенко Григорий Николаевич
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
18.11.2014
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область