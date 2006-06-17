Елуфимова (Комарова) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940
Рождение ребёнка
12.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елуфимов Александр Данилович
Рождение ребёнка
26.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елуфимов Александр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно