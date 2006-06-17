Елуфимова (Комарова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елуфимова (Комарова) Галина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1940

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940

Отец: Комаров Георгий Дмитриевич

Мать: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елуфимов Александр Данилович

Рождение ребёнка
26.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елуфимов Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елуфимов Александр Данилович

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