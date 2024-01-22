Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Капитон Герасимов
Бракосочетание
20.10.1801 ст.
Муж: Илья Григорьев
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ефимия Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.
Сын: Михайла Ильин
Отец ребёнка: Илья Григорьев
Рождение ребёнка
28.08.1807 ст.
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
Рождение ребёнка
06.06.1812 ст.
Дочь: Акулина Ильина
Отец ребёнка: Илья Григорьев
Смерть
Неизвестно