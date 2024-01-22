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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Капитон Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1801 ст.

Муж: Илья Григорьев

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ефимия Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.

Сын: Михайла Ильин

Отец ребёнка: Илья Григорьев

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1807 ст.

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1812 ст.

Дочь: Акулина Ильина

Отец ребёнка: Илья Григорьев

Шапкино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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