Кабирова Гафифя Соруретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова Гафифя Соруретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

08.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Минач Мингатинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Минач Мингатинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Минач Мингатинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Минач Мингатинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Минач Мингатинович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.10.1975
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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