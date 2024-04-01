Кабирова Гафифя Соруретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти08.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1937
Рождение ребёнка
07.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1975