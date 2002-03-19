Минеев Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962
Отец: Минеев >Юрий Никитич
Мать: Минеева Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.09.1986
Дочь: Богданова Лолита Николаевна
Мать ребёнка: Минеева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1990
Мать ребёнка: Минеева Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минеева Елена Алексеевна