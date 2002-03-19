Минеев Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962

Отец: Минеев >Юрий Никитич

Мать: Минеева Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
24.09.1986

Дочь: Богданова Лолита Николаевна

Мать ребёнка: Минеева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1990

Сын: Минеев Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Минеева Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Елена Алексеевна

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