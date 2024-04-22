Найденышев Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна
Место жительства
До 1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найденышева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найденышев Николай Егорович
Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна
Смерть
До 1901