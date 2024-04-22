Найденышев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденышев Егор

Место рождения

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Найденышев Илья Егорович

Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
До 1901
Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найденышева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найденышев Николай Егорович

Мать ребёнка: Найденышева Марина Ивановна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1901
Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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