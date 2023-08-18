Шаманов Наум Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Шаманов Демид Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1858
Рождение ребёнка
09.01.1861
Дочь: Шаманова (Шаманова) Домника Наумовна
Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна
Рождение ребёнка
11.05.1862
Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна
Рождение ребёнка
19.03.1864
Дочь: Шаманова (Шаманова) Мария Наумовна
Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна
Рождение ребёнка
30.08.1865
Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Наумовна
Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна
Смерть
Неизвестно