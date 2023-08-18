Шаманов Наум Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманов Наум Дементьевич

Шаманов Наум Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Шаманов Демид Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1858

Жена: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1861

Дочь: Шаманова (Шаманова) Домника Наумовна

Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1862

Сын: Шаманов Федор Наумович

Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1864

Дочь: Шаманова (Шаманова) Мария Наумовна

Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1865

Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Наумовна

Мать ребёнка: Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.