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Мальгин Михаил Стратонидович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1873

Отец: Мальгин Стратоник Матеевич

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО 730-1-26
Призыв на военную службу
1894
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО. чит. зал 730/1/26 № 349 (190/558) Православный, русский, холост, малограмотный, хлебопашн Отцу 42 (1852) Ипату 19 лет ( родился 28/03/1875) Петру 14 лет ГОДЕН
Рождение ребёнка
22.05.1902

Дочь: Мальгина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Мальгина Ольга Симановна

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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