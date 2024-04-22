Мальгин Михаил Стратонидович
Место рождения
Дата рождения30.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1873
Отец: Мальгин Стратоник Матеевич
ГАСО 730-1-26
Призыв на военную службу
1894
ГАСО. чит. зал 730/1/26 № 349 (190/558) Православный, русский, холост, малограмотный, хлебопашн Отцу 42 (1852) Ипату 19 лет ( родился 28/03/1875) Петру 14 лет ГОДЕН
Рождение ребёнка
22.05.1902
Дочь: Мальгина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Мальгина Ольга Симановна
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно