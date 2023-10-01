Семенова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Ева Сергеевна
Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович