Семенова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Сергей Егорович

Мать: Волженина Антонина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Ева Сергеевна

Отец ребёнка: Семенов Сергей Александрович

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