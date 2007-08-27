Коваленко (Полуэктова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Полуэктова) Антонина

Место рождения

Кемеровская обл., Россия

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

27.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Полуэктов Афанасий

Мать: Полуэктова Елена

Кемеровская обл., Россия
Рождение ребёнка
22.12.1948

Сын: Руснак Александр Михайлович

Отец ребёнка: Руснак Михаил Никитович

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
15.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Украина
Развод
Неизвестно

Муж: Руснак Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руснак Михаил Никитович

Смерть
27.08.2007
Одесса, Украина
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