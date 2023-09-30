Соболев Сергей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Сергей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1949 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Игорь

Мать: Соболева (Муравьева ) (Муравьева) Полина Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Наталья

Рождение ребёнка
20.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Наталья

Рождение ребёнка
16.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Наталья

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