(Лётова (Зорина)) Татьяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова (Зорина)) Татьяна Тимофеева

Место рождения

Дмитровцы, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровцы, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лётов Николай Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семенова

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Василий Семенов

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Семенова

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1910
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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