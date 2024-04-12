(Лётова (Зорина)) Татьяна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семенова
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Семенова
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910