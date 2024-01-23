Пируев Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пируев Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.2020

Дочь: Пируева Василина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.2023

Дочь: Пируева Пелагея Алексеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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