Пируев Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.2020
Дочь: Пируева Василина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2023
Дочь: Пируева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности