Назаренко Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Яконова (Назаренко) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Назаренко Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1973
Дочь: Кременчутская (Назаренко) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Назаренко Александр Иванович
Смерть
Неизвестно