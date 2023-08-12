Назаренко Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Яконова (Назаренко) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Назаренко Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1973

Дочь: Кременчутская (Назаренко) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Назаренко Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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