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Русакова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Русаков Гаврило Федорович

Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Гаврило Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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