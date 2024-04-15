Русакова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Русаков Гаврило Федорович
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно