(Победоносцева) ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
женский, родилась 04.02.1849
умерла Неизвестно
ОтецПобедоносцев ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ1815 г.р.
Супруги
Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ15.07.1844 г.р.
Дети
(Повалишина) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА1872 г.р.
(Повалишина) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1849
Отец: Победоносцев ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Повалишина) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Повалишина) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Смерть
Неизвестно