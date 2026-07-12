(Победоносцева) ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 04.02.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

(Победоносцева) ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 04.02.1849

умерла Неизвестно

Отец
Победоносцев ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ1815 г.р.
Супруги
Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ15.07.1844 г.р.
Дети
(Повалишина) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА1872 г.р.
(Повалишина) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1849

Отец: Победоносцев ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Повалишина) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Повалишина) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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