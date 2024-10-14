Николай
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Каратыгина) Ольга Николаевна1931 г.р.
Дети
Олег НиколаевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег Николаевич
Мать ребёнка: (Каратыгина) Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Каратыгина) Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно