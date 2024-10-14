Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Николай

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Каратыгина) Ольга Николаевна1931 г.р.
Дети
Олег НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег Николаевич

Мать ребёнка: (Каратыгина) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каратыгина) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Каратыгина) Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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