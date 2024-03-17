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Лиходумов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

25.05.1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Лиходумов Василий Федеевич

Мать: Лиходумова (Тимофеева) Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходумова (Семенова) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходумова (Семенова) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Грызлова (Лиходумова) Афимья Тимофеевна

Мать ребёнка: Лиходумова (Семенова) Авдотья

Смерть
25.05.1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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