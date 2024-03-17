Лиходумов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти25.05.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Грызлова (Лиходумова) Афимья Тимофеевна
Мать ребёнка: Лиходумова (Семенова) Авдотья
Смерть
25.05.1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан