Надежда Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1908 ст.
Дочь: Иванова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Никитич
Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно