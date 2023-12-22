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Сюзюкина Милена Дмитриевна
Сюзюкина Милена Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2013
Пол
Женский
Отец
Сюзюкин Дмитрий Александрович
1966 г.р.
Мать
Сюзюкина Елена
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Сюзюкин Дмитрий Александрович
Мать:
Сюзюкина Елена
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