Ефимов (Верченов) Григорий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соловьева (Ефимова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Ефимов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична
Смерть
Неизвестно