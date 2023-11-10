Ефимов (Верченов) Григорий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов (Верченов) Григорий Артемьевич

Место рождения

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Верченов Артемий Егорович

Мать: Верченова Марфа Яковлевна

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ефимов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соловьева (Ефимова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Ефимов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Мариамна Кузьминична

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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