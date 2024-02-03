Зайцев Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1992
Дочь: Зайцева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2004
Мать ребёнка: не указана