Абдулхаков Гаяр Чернобыль Саярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулхаков Гаяр Чернобыль Саярович

Абдулхаков Гаяр Чернобыль Саярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Абдулхаков Саяр Аббяс Улы

Мать: Зайнаб Абдулгани Кызы

Рождение ребёнка
08.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close