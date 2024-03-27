Абдулхаков Гаяр Чернобыль Саярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Абдулхаков Саяр Аббяс Улы
Мать: Зайнаб Абдулгани Кызы
Рождение ребёнка
08.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1995