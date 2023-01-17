Корнев Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Алексей Анатольевич

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

17.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975

Отец: Корнев Анатолий Семёнович

Мать: Корнева Мария Александровна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.07.2002

Дочь: Корнева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Корнева Юлия

Рождение ребёнка
19.01.2009

Сын: Корнев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Корнева Юлия

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
30.10.2020

Дочь: Корнева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Толмачёва Наталья

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачёва Наталья

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