Хатанзейский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатанзейский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хатанзейский Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
14.12.1950

Жена: Хатанзейская Серафима

Никитцы, Печорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хатанзейская Серафима

Смерть
Неизвестно
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