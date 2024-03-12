Хатанзейский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хатанзейский Иван
Бракосочетание
14.12.1950
Жена: Хатанзейская Серафима
Никитцы, Печорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хатанзейская Серафима
Смерть
Неизвестно