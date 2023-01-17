Орлова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Орлов Савва Иванов
Отец ребёнка: Орлов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Орлов Акакий Иванов
Отец ребёнка: Орлов Иван Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно