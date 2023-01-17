Орлова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Орлов Савва Иванов

Отец ребёнка: Орлов Иван Семёнов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Орлов Акакий Иванов

Отец ребёнка: Орлов Иван Семёнов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Семёнов

Смерть
Неизвестно
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