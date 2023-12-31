Биденко Исидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биденко Исидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1848

Отец: Беденко Григорий

Мать: Матрена

Смерть
Неизвестно
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