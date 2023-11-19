Наумов Георгий Михайлович
Место рожденияс. Новоселово, Иркутской области
Дата рождения16.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Исакова Валентина Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Наумова Катерина Георгиевна
Мать ребёнка: Исакова Валентина Аркадьевна
Смерть
Неизвестно