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Наумов Георгий Михайлович

Место рождения

с. Новоселово, Иркутской области

Дата рождения

16.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1921

Отец: Наумов Михаил Дмитриевич

Мать: Тетерина Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Исакова Валентина Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Валентина Аркадьевна

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Наумова Катерина Георгиевна

Мать ребёнка: Исакова Валентина Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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