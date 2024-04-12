Уланова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Царёв Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Уланов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Уланов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
20.04.1919
Сын: Уланов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович
Смерть
1972