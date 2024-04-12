Уланова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Мария Петровна

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Место рождения

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Царёв Петр Фёдорович

Мать: не указана

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Уланов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Уланов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Уланов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Уланов Дмитрий Егорович

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1972
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