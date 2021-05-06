Богатиков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатиков Василий Яковлевич

Богатиков Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1943

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатикова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Ильинсаая Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Богатикова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
01.01.1975

Сын: Богатиков Егор Васильевич

Мать ребёнка: Богатикова Татьяна Борисовна

Смерть
06.05.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.