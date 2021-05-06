Богатиков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1943
Дата смерти06.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Ильинсаая Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Богатикова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
01.01.1975
Сын: Богатиков Егор Васильевич
Мать ребёнка: Богатикова Татьяна Борисовна
Смерть
06.05.2021