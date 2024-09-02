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Скуйбин Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

17.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Скуйбин Семен

Мать: не указана

Военная служба
01.11.1914
Попал в плен (военное)
21.06.1915
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пахомова (Скуйбина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Скуйбина Елизавета Сергеевна

Арест
26.12.1937
Смерть
17.01.1938
Расстрелян в Катынском лесу

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