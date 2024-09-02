Скуйбин Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти17.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Скуйбин Семен
Мать: не указана
Военная служба
01.11.1914
Попал в плен (военное)
21.06.1915
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пахомова (Скуйбина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Скуйбина Елизавета Сергеевна
Арест
26.12.1937
Смерть
17.01.1938
Расстрелян в Катынском лесу