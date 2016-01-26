Лунина (Лисицына) Поня (Параскела) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1929
Дата смерти26.01.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Лунина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лунин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андросова (Лунина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лунин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунин Иван
Смерть
26.01.2016