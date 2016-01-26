Лунина (Лисицына) Поня (Параскела) Андреевна 16.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина (Лисицына) Поня (Параскела) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1929

Дата смерти

26.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1929

Отец: Лисицын Андрей Васильевич

Мать: Лисицына (Семыкина) Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лунин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Лунина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лунин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова (Лунина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лунин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Иван

Смерть
26.01.2016

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