Тепляков Петр Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Василий Петрович
Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Николай Петрович
Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна