Тепляков Петр Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляков Петр Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Иван Петрович

Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Василий Петрович

Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Николай Петрович

Мать ребёнка: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

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