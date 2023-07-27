Тамбовцева (Комольнова) (Комольнова) Устинья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1833
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.12.1834
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
14.10.1836
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1837
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1839
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1844
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849