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Константинова Марфа Семеновна

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1828
Западно-Казахстанская обл. РСФСР
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.09.1908

Сын: Константинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Константинов Василий Аксенович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
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