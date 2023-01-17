Константинова Марфа Семеновна
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1882
Дата смерти1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1828
Западно-Казахстанская обл. РСФСР
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.09.1908
Сын: Константинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Константинов Василий Аксенович
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область