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Трегубов Федор Леонтьев

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Место рождения

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Трегубов Леонтий Иванов

Мать: Трегубова Мелания Елфимова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Неонила Федорова

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Трегубов Исак Федоров

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Шишкина Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Настасья Федорова

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Лукерья Федорова

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Трегубова Варвара Семенова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Варвара Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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