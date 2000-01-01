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Уденко Александр Петрович
Уденко Александр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.1968
Пол
Мужской
Отец
Уденко Петр Владимирович
1944 г.р.
Мать
Уденко (Зеленовская) Галина Александровна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1968
Отец:
Уденко Петр Владимирович
Мать:
Уденко Галина Александровна
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