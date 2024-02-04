Скрябин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

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