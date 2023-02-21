Котенева (Казак) Теофиля Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюхляева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Диана Алексеевна
Отец ребёнка: Котенев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котенев Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Котенев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котенев Алексей
Смерть
Неизвестно