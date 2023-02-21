Котенева (Казак) Теофиля Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенева (Казак) Теофиля Брониславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казак Бронислав Францевич

Мать: Казак Грассильда Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюхляева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Диана Алексеевна

Отец ребёнка: Котенев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенев Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Котенев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенев Алексей

Смерть
Неизвестно
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