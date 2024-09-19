Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1706 и 1713
Муж: Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Пантелеевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1724