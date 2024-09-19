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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

Около 1713 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1706 и 1713

Муж: Иван Пантелеевич

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Пантелеевич

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1724
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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