Леонтьев Владимир Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Владимир Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Герман Семенович

Мать: Леонтьева Галина Александровна

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